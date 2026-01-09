Morto Paolo Tracanzan, fu presidente della Mostra dell’Artigianato

E’ morto nelle prime ore di oggi, 9 gennaio, Paolo Tracanzan, figura pubblica di rilievo nella vita economica e sociale di Marano Vicentino e di tutto lo scledense e thienese. 79 anni, Trancanzan è mancato per malattia presso l’Opera Immacolata Concezione di Thiene.

Il ricordo di Guzzonato

La sua figura è ricordata dal sindaco di Marano, Marco Guzzonato. “Nel corso della sua vita Paolo ha saputo applicare il suo carisma e la sua intelligenza nel lavoro, in diverse realtà associative e parrocchiali, nella dimensione politica del paese, nel suo ruolo di presidente del Comitato Mostra dell’Artigianato dell’Alto Vicentino. Durante il suo servizio alla guida della Maav, in particolare, ha messo a disposizione le sue doti manageriali e la sua solida motivazione valoriale a sostegno del mondo dell’impresa e del lavoro”.

“In tutti gli ambiti nei quali Paolo si è espresso – aggiunge Guzzonato a nome di tutta l’amministrazione comunale – la comunità, non solo maranese, ha potuto riconoscere la qualità del suo impegno, il suo stile autorevole ma anche ironico, la forza del suo carattere. Sentiamo con certezza di rappresentare il sentimento di tutta Marano Vicentino, ora che lo ricordiamo con commozione e grande riconoscenza”.

Alla guida della Mostra Artigianato Alto Vicentino

Paolo Tracanzan è stato il dodicesimo presidente di quella che allora si chiamava Mostra dell’Artigianato Alto Vicentino dal 2013 al 2016. Qui ha messo a disposizione dell’ente la propria esperienza professionale e una visione aperta al cambiamento. Pensionato ed ex dirigente d’azienda, durante i suoi quattro anni di presidenza ha saputo portare idee nuove e uno sguardo innovativo, contribuendo a dare nuova linfa a una manifestazione storica e fortemente identitaria per il territorio.

Tradizione e innovazione

A raccontare quanto la sua presidenza sia stata importante per la manifestazione, è una nota del direttivo della manifestazione. “Tra i segni più concreti lasciati dalla sua presidenza vi è stato l’ampliamento della Mostra verso settori emergenti, con una particolare attenzione alle nuove frontiere dell’artigianato. Sotto la sua guida sono stati introdotti due nuovi ambiti espositivi dedicati all’artigianato digitale e all’artigianato artistico, pensati per valorizzare progetti di giovani e giovanissimi imprenditori e per intercettare nuove forme di creatività e impresa”.

L’intuizione degli eventi collaterali

Nel corso del suo mandato, la Mostra dell’Artigianato ha rafforzato il proprio ruolo di luogo di incontro tra tradizione e innovazione, mantenendo salde le radici dell’artigianato locale ma rinnovando linguaggi, assetti espositivi e modalità di coinvolgimento. Tracanzan ha inoltre partecipato attivamente all’organizzazione e alla direzione degli eventi collaterali, contribuendo alla crescita complessiva della manifestazione e alla maggiore visibilità delle imprese artigiane del territorio.

“Un uomo di grandi valori, presidente appassionato e punto di riferimento per il mondo associativo locale, Paolo Tracanzan sarà ricordato come promotore culturale attento e sensibile, profondamente legato alla valorizzazione dell’artigianato e dell’economia di Marano Vicentino. Mav Festival e il Comitato esprimono vicinanza e cordoglio alla famiglia, ricordandolo con gratitudine per il contributo umano e professionale lasciato alla manifestazione e al territorio” aggiunge il direttivo del Mav Festival.

Il funerale di Paolo Tracanzan si svolgerà lunedì 12 gennaio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Marano Vicentino.

