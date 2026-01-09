A fuoco un ricovero attrezzi: all’interno bombole gpl e taniche di benzina

Paura nel pomeriggio a Fara Vicentino in via Costa, dove le fiamme sono divampate in un ricovero per attrezzi in prossimità di un’abitazione al civico 40.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco, l’incendio ha coinvolto circa 60 metri quadri di deposito che conteneva attrezzi da giardino assieme ad alcune bombole di gpl e taniche di benzina.

Lanciato l’allarme, sul posto sono accorsi ben 12 operatori dei vigili del fuoco dalla centrale di Vicenza, dal distaccamento di Bassano, da quello di Schio e dal distaccamento volontario di Thiene: sono state necessarie tre ore per avere la meglio sulle fiamme. Non si sono registrati feriti.

