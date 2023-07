Nell’Olimpo delle pizze c’è ‘Cuore Napoletano’: tra le 50 più buone d’Italia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Buona, anzi buonissima. È un verdetto che non lascia spazio a dubbi di sorta quello che ha decretato la pizza di ‘Cuore Napoletano‘ una delle 50 pizze del Belpaese che assolutamente non si posso perdere. Una grande soddisfazione oltre che un traguardo per cui il Comune di Marano Vicentino si è voluto congratulare insieme a tutto il paese festeggiando così l’ingresso della pizzeria maranese Cuore Napoletano, del pizzaiolo Luca Brancati, nella classifica “50 Top Pizza Italia” 2023: ‘Cuore Napoletano è l’unica pizzeria vicentina entrata nella classifica 2023.

La scheda della pizzeria si trova alla pagina: https://www.50toppizza.it/referenza/cuore-di-luca-brancati/.

Durante il Consiglio comunale di lunedì 31 luglio 2023, a Luca Brancati sarà quindi donata dall’Amministrazione una targa di riconoscimento, per essere – come si legge nella lettera d’accompagnamento – il “protagonista di un percorso di eccellenza nella ristorazione, riconosciuto e premiato a livello nazionale tra le migliori espressioni dell’arte della pizza, attuale interprete della lunga e rinomata esperienza della pizzeria Cuore Napoletano, della quale ha saputo conservare ed arricchire il prestigio e alla quale la comunità maranese è orgogliosamente legata. Il nome di Marano Vicentino è da tempo pronunciato accanto agli elogi e alla soddisfazione per una delle migliori pizze che si possano mangiare in Italia, per questo l’Amministrazione comunale esprime ammirazione, profonda gratitudine e sincere congratulazioni”.