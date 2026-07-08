Solidarietà a Evans Ogbajie: la giunta schierata per i diritti fondamentali

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La giunta comunale di Marano Vicentino ha incontrato in municipio Evans Ogbajie, calciatore del Silva Marano, per esprimergli massima solidarietà e fargli sentire la vicinanza concreta dell’amministrazione e di tutta la comunità maranese. L’incontro fa seguito al vile atto vandalico che ha colpito l’atleta nella notte tra l’1 e il 2 luglio scorsi, quando la sua auto è stata presa di mira e vandalizzata con scritte omofobe.

“Marano Vicentino è con Evans e con i diritti fondamentali della persona. La nostra comunità di certo non è rappresentata da gesti omofobi, incivili e inaccettabili di codardi”, ha dichiarato con fermezza il sindaco Marco Guzzonato. Per dare un segnale forte e istituzionale, il primo cittadino ha invitato ufficialmente Ogbajie a essere presente all’apertura della prossima seduta del Consiglio comunale, prevista verso la fine del mese di luglio.

“I diritti delle persone devono essere difesi e tutelati, in particolare quelli di chi fa parte di una minoranza” – ha continuato Guzzonato – La discriminazione e la violenza su questioni fondamentali e intrinsecamente legate alla persona, come l’orientamento e l’identità sessuale, sono forme di regressione culturale che non riusciranno a fare presa. Saremo tutte e tutti pronti a coltivare una società che accolga e accetti la diversità, che rispetti la dignità di ciascuna persona e il suo diritto di perseguire una vita piena e felice”.

L’incontro in municipio non si è però limitato alla solidarietà, ma è stato anche l’occasione per un confronto costruttivo su come promuovere nuove iniziative sul territorio contro l’omofobia e ogni forma di discriminazione. L’amministrazione ha infatti annunciato che sul tema saranno programmati a breve nuovi incontri. Un ruolo centrale in questo percorso di sensibilizzazione sarà affidato anche allo sport. E’ previsto infatti un ulteriore e intenso coinvolgimento del Silva Marano, la squadra di calcio in cui milita Ogbajie. La società sportiva, attraverso le parole del presidente e dell’allenatore, ha già manifestato fin da subito il totale supporto e la massima vicinanza al proprio giocatore.

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