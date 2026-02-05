Famila “in”, Bourges “out” e Venezia in vista: in Euroleague Schio avanza verso la Final Six

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ il PalaRomare di Schio a spingere avanti in Europa le campionesse d’Italia del basket rosa. In un palasport gremito e bollente arriva la sospiratissima settima vittoria dal sapore internazionale che vale il passaggio agli spareggi per la terza fase, con le ambizioni di Final Six – si giocherà a Saragozza – che passeranno ora per un derby non più “solo” veneto ma anche fratricida, con la Reyer Venezia.

Una serata indimenticabile per tutti i tifosi il Beretta Famila Schio che infligge un sudato +8 al Bourges – è 77-69 per le Orange il punteggio finale – e si qualifica dunque per i Play-In che decreteranno i due residui due quintetti che andranno a raggiungere le semifinaliste già accreditate di diritto dopo aver concluso la seconda fase al 1° e 2° posto nei due gironi.

Vale a dire leturche Galatasaray e Fenerbahce, dominatrici delle due fazioni, più Girona (Spagna) e Tango Landes (Francia). Al pari di Schio avanza ai Play-In anche l’Umana Reyer Venezia, che si classifica al 3° posto (a pari merito proprio con Saragozza) battendo netto ed eliminando Valencia per 69-55 in Laguna, siglando così la doppia festa italiana. Nel 2025 fu solo il Famila ad avanzare, ma va da sé, ora, che una sola portacolori italiana sarà al via alla Final Six con in palio il titolo continentale. I soli 11 punti concessi alle francesi di scena in Altovicentino nel quarto finale, vale a dire nel momento decisivo della partita, valgono molto in termini di maturità e forza mentale in dotazione alle vicentine di LaPena. Con ora la possibilità di recuperare le infortunate Zandalasini e Panzera in vista del finale di annata.

Il finale di 77-69 del PalaRomare racconta perfettamente una partita in equilibrio per tutti i 40 minuti ma con un Famila che ha tenuto la testa praticamente sempre avanti, toccando per pochi minuti anche la doppia cifra di vantaggio. Straordinarie le prove di tutte, perché vittorie come questa si costruiscono solo di squadra, ma spiccano le prove in particolare di Laksa (top scorer con 18 punti e 4/5 dall’arco) e di Andrè (13 punti, 5 rimbalzi e 4 rubate su 7 totali di Schio). Ci sono poi gli 11 punti a testa di Conde e Verona ma anche 7 e 6 assist rispettivamente.

IL TABELLINO DEL MATCH

Beretta Famila Schio-Tango Bourges Basket 77-69

Parziali 21-17, 19-18, 20-23, 17-11

Beretta Famila Schio: Mestdagh 0, Sottana 2, Zanardi 0, Verona 11, Conde 11, Andrè 13, Badiane 2, Keys 7, Shepard 13, Laksa 18.

Tango Bourges Basket: Poilve ne, Foppossi 16, Djaldi-Tabdi 7, Selle ne, Diaby 17, Akoa Makani 9, Naigre 0, Pitarch-Granelle 0, Pouye 20, Duchet 0.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.