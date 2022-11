Topi nella scuola dell’infanzia: struttura chiusa anche lunedì per consentire la disinfestazione profonda

Come annunciato, si è svolto questa mattina a Marano Vicentino il sopralluogo presso la scuola statale dell’infanzia “Il castello colorato” di via Santa Lucia, dove nelle ultime settimane è stata rilevata la presenza di topi in due aule.

Una visita “lunga e approfondita”, la definisce una nota del Comune, a cui hanno preso parte il sindaco Marco Guzzonato, il dirigente scolastico, la responsabile di plesso, nonché i responsabili dell’ufficio tecnico comunale e dell’ufficio igiene e sicurezza dell’Ulss 7 Pedemontana. Presente anche il titolare della ditta responsabile della prima disinfestazione effettuata già giorni fa.

“Abbiamo stabilito di completare il monitoraggio conseguente alla disinfestazione utilizzando i giorni del fine settimana, per assicurarci che il problema sia risolto, e procedere poi a delle pulizie di fondo, per le quali il Comune si è reso disponibile a supportare la scuola, secondo le indicazioni date dall’Ulss 7 per la sanificazione e detersione dei locali” afferma Guzzonato.

“Per consentire la conclusione del monitoraggio e le pulizie, pertanto – aggiunge il sindaco di Marano – la scuola resterà chiusa lunedì 21 novembre. Siamo consapevoli che questa chiusura procurerà un disagio alle famiglie, ma so anche che tutti vogliamo ripristinare nel più breve tempo possibile la normalità nella scuola, restituendo ai bimbi gli spazi resi nuovamente sicuri e sani. Le pulizie sarebbero spettate alla scuola stessa, ma abbiamo deciso di procedere come Comune nell’ottica di collaborazione tra istituzioni e per risolvere la situazione con efficacia il prima possibile”.

Il sopralluogo di questa mattina ha riguardato, a puro scrupolo precauzionale, anche l’attiguo asilo nido comunale, dove non si è riscontrato alcun problema.