Ulss 7, domani a Marano test di vaccinazione senza prenotazione per i 69enni

Domani domenica 28 marzo al punto vaccinale dell’Ulss 7 Pedemontana di Marano Vicentino saranno attivate 4 linee operative ad accesso libero (senza prenotazione) per vaccinare i cittadini di tutta l’Ulss nati nei rimi quattro mesi (gennaio – febbrio – marzo – aprile) del 1952.

Sono 500 i vaccini che saranno a disposizione di chi si presenterà da tutta l’Ulss (quindi 69enni che compiono gli anni nei primi quattro mesi del 1952). Si tratta di un test voluto dalla Regione (che lo aveva annunciato come sperimentazione a Treviso in questo fine settimana) per verificare se è possibile senza rischi di assembramenti e di attese inutili organizzare la campagna estesa per fasce di età senza necessità di prenotazione. Se funzionerà, il sistema sarà poi replicato altrove e per altre coorti di età.

Il punto vaccini ha sede presso la palestra comunale in via Marconi 14 a Marano Vicentino e sarà aperto dalle 8.30 alle 13,30 e dalle 14 alle 18,30. Si tratta di una integraione del normale programma di vaccinazione su prenotazione.