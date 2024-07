Incendio una di rimessa delle stazione dei treni, poi altri in cassonetti e immondizie

Triplice intervento dei vigili del fuoco vicentini nel corso della prima nottata tra venerdì e sabato in un raggio ravvicinato, in prossimità dei binari ferroviari e a poco più di mezzo chilometro dalla stazione dei treni di Vicenza.

L’incendio più corposo, per quanto poi contenuto negli effetti proprio grazie al tempestivo intervento dei pompieri, si è sviluppato intorno a mezzanotte e mezza in una struttura un tempo utilizzata dal personale della Rete Rfi, ora abbandonato.

Nel passato recente, qui, si trovavano dei giacigli di persone senza dimora, non presenti stanotte al momento dell’allarme o in ogni caso il sopralluogo effettuato all’arrivo degli operatori non avrebbe segnalato soggetti all’interno del deposito. La squadra di Vicenza giunta dalla sede madre e i colleghi di Arzignano e Thiene (corpo volontario in questo caso) hanno risolto il problema, spegnendo le fiamme rimaste circoscritte.

Nell’arco di un’ora e mezza gli stessi pompieri già sul posto sono stati impegnati in altri due luoghi vicini allo scenario del primo intervento, per spegnere un altro focolaio scaturito da un cumulo di immondizie e in seguito da un cassonetto di raccolta di materiale plastico. Forte il sospetto, vista la vicinanza fisica e la rapida successione dei principi d’incendi, che dietro ci possa essere una mano dolosa. I rilievi sono affidati ai tecnici dei vigili del fuoco di turno la scorsa notte.