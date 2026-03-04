Iran, il figlio di Khamenei sarà il suo successore. Attaccato il consolato Usa a Dubai

Il figlio dell’Ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, è stato scelto ieri, come suo successore. Lo riportano i media vicini all’opposizione iraniana. Mojtaba Khamenei assume quindi il ruolo di Guida suprema dell’Iran. Il padre, ucciso nell’attacco israelo-americano su Teheran, sarà sepolto, invece, nella sua città natale Mashad nel nord-est del Paese.

Mojtaba era stato dato per morto, insieme al padre, nel raid aereo israelo-americano, invece è stato scelto come nuova Guida Suprema dall’Assemblea degli esperti. Che, riunitasi a votare online dopo il raid contro la sede di Qom, ha optato per Mojtaba Khamenei cedendo, anche, alle pressioni dei Pasdaran.

L’annuncio arriva dopo un attacco con un drone sul consolato Usa a Dubai come ha confermato su X il governo degli Emirati. “Le autorità hanno spento un piccolo incendio, ma non ci sono state vittime”, hanno dichiarato i funzionari. I video geolocalizzati e verificati dalla Cnn hanno mostrato una colonna di fumo nero che si alza sopra l’edificio del consolato, visibile anche da una distanza considerevole. L’attacco al consolato è stato confermato anche dal Segretario di Stato americano Marco Rubio.

“Purtroppo un drone ha colpito un parcheggio adiacente all’edificio della cancelleria, provocando un incendio. Tutto il personale è sano e salvo”, ha assicurato Rubio, parlando in conferenza stampa.

Intanto ieri sera sono rientrati in Italia i 200 studenti italiani che erano rimasti bloccati nei giorni scorsi a Dubai dopo l’inizio delle operazioni militari di Usa e Israele contro l’Iran e la risposta da parte di Teheran contro i Paesi del Golfo.

All’apertura delle porte, un lungo applauso ha accompagnato i primi ragazzi in uscita dall’area arrivi presso il terminal 1 di Malpensa, accolti da genitori, amici e insegnanti visibilmente emozionati.