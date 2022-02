Schianto fra un’auto e un furgone sulla Priabonese: ferito un uomo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente stradale poco dopo le 13 di oggi all’imbocco della Priabonese, in via Boro a Monte di Malo: nell’impatto fra un furgone e una monovolume, avvenuto in curva, è rimasto ferito un uomo: non sarebbe in pericolo di vita.

Il furgone stava scendendo, mentre la monovolume si accingeva ad iniziare la salita. Sul posto sono intervenuti, insieme all’ambulanza, i vigili del fuoco arrivati da Schio: dopo aver messo in sicurezza i mezzi hanno estratto dalla monovolume l’autista rimasto incastrato. L’uomo è stato preso in cura dal personale del Suem, stabilizzato e quindi trasferito in ospedale. Illeso l’autista del furgone. Sul posto anche i carabinieri, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.