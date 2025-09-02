Motocross, enduro, musica e convivialità: al via la decima edizione dell’Off Road Fest

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo la pausa “elettorale” dell’anno scorso, quando non son mancate le polemiche e i comitati contrati, Schio si prepara a vivere un fine settimana ad alta intensità, tra motori rombanti, adrenalina, musica e convivialità. Da venerdì 5 a domenica 7 settembre, l’area di via Pista dei Veneti a Magrè ospiterà la decima edizione dell’Off Road Fest, manifestazione non competitiva dedicata agli appassionati di motocross ed enduro. Un evento ormai diventato un punto di riferimento per il panorama off-road triveneto con anche qualche presenza nazionale e internazionale, sostenuto e patrocinato dal Comune di Schio.

Organizzata dal Motoclub Schio, l’edizione 2025 promette un programma ancora più ricco e coinvolgente, con ospiti di rilievo, esibizioni spettacolari, musica e occasioni di socialità per ogni fascia d’età.

“Dieci edizioni dell’Off Road Fest raccontano un percorso fatto di passione, di costanza e di collaborazione tra chi organizza, chi partecipa e chi sostiene – commenta Aldo Munarini, assessore allo Sport -. È un evento che valorizza lo sport motoristico con grande apertura al pubblico, e riesce ogni anno a coinvolgere tanti cittadini, famiglie e giovani. Una manifestazione che abbiamo visto crescere da quando nel 2015 concedemmo quegli spazi al motoclub Schio, fino a diventare uno degli eventi di rilievo per gli appassionati di off road a livello nazionale. Purtroppo, quell’area non avrà più i requisiti per essere ancora messa a disposizione e questo è l’ultimo anno nella location di Magrè, ma il nostro impegno sarà quello di trovare una nuova luogo degna di un evento che a Schio non si era mai vissuto prima di questo. Come amministrazione riconosciamo il valore che porta alla città e continuiamo a sostenerlo con convinzione”.

Una festa per tutti: il programma

Oltre cento i volontari coinvolti, 150 i piloti in pista per questo fine settimana di motociclismo fuori strada. Quella del decennale sarà una edizione caratterizzata da una particolare attenzione nel ridurre l’impatto della manifestazione, con autobotti che terranno bagnato il terreno e una lunghezza ridotta per tenersi il più lontano possibile dalle abitazioni della zona.

Il via ufficiale è previsto per il pomeriggio di venerdì 5 settembre, con attività rivolte anche ai più piccoli, come il minicross per bambini. A seguire, l’attesissima gara notturna a coppie – su tracciato completamente illuminato – con partenza a piedi dei piloti “in stile Le Mans”. La serata si concluderà con un party musicale “Dj Set” revival anni ’90/2000, animato da Dj Conti, Dj Lazzaro, Paolo Zambon e la live crew di ballo. Immancabile, come sempre, il Crazy Kiosko, pronto a sfornare prelibatezze e bevande.

Sabato 6 settembre, la pista si apre già dalle 10 per le prove libere di motocross e minicross. Dalle 19 spazio allo spettacolo con il Contest Extreme Enduro in notturna, disciplina spettacolare che mette alla prova tecnica e audacia su ostacoli naturali e artificiali. In serata, il palco sarà affidato al format Love Generation con musica, performance live e animazione.

Domenica 7 settembre sarà il gran finale: dalla mattina si susseguiranno i giri liberi in pista, mentre nel pomeriggio, a fine giornata, tornerà la coinvolgente staffetta One vs One, sfida tra piloti in duello. Per quanto riguarda lo spazio musicale si susseguiranno sul palco Dj Lazzaro, Dj Stefano Conti e Paolo Zambon con dirette su Veneto Radio. In serata cerimonia conclusiva con brindisi finale, saluti ufficiali e ringraziamenti.

