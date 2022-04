Nonna Lucia festeggia 111 anni. Auguri dal sindaco Orsi e da Zaia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Questa mattina il Sindaco Valter Orsi, il Presidente del Consiglio Comunale Sergio Secondin e l’assessore Barbara Corzato si sono recati a La Casa per festeggiare i 111 anni di Lucia Pasquina Soliman. Nata il 17 aprile del 1911 – nel giorno di Pasquetta – è la donna più longeva del Veneto. A festeggiarla i suoi famigliari e lo staff del Centro per Anziani di via Baratto con il presidente del Cda Giuseppe Sola. Sesta di nove figli, un passato come operaia tessile, grande amante delle canzoni di Albano, oggi ha festeggiato le sue 111 primavere circondata dalle persone che le vogliono bene.

«Poter vantare la propria presenza nel mondo con un numero di anni a tre cifre è già di per sé un bel traguardo, ma Lucia Pasquina comincia ad avvicinarsi a un vero e proprio record – ha detto il Sindaco, Valter Orsi -. Oggi abbiamo voluto essere qui con lei per portarle un augurio speciale da parte di tutta la nostra città». Agli auguri del Sindaco e dell’Amministrazione si sono aggiunti anche quelli del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, che ha inviato a Lucia Pasquina una lettera.