Blitz negli ex spazi Informagiovani, scoperta occupazione abusiva: denunciato un irregolare

Nella primissima mattinata di ieri, venerdì 29 maggio, tre pattuglie della Polizia locale di Schio, coordinate dal comandante Simone Pellegrinelli, sono intervenute presso gli ex locali dell’Informagiovani, in via Porta di Sotto 25, a seguito di alcune segnalazioni e di una serie di verifiche che avevano fatto emergere il sospetto di un’occupazione abusiva degli spazi.

All’arrivo sul posto, gli agenti hanno accertato che le serrature degli accessi erano state sostituite. È stato quindi necessario forzare l’ingresso per poter accedere ai locali. All’interno sono stati rinvenuti diversi bivacchi di fortuna e un cittadino straniero irregolare che stava dormendo nei locali occupati. Già nella mattinata, l’uomo è stato identificato e denunciato per occupazione abusiva di immobile e reati in materia d’immigrazione. In corso ulteriori accertamenti, in collaborazione con la Questura, per valutare i successivi provvedimenti.

Nel corso dell’intervento gli agenti hanno rinvenuto anche materiale la cui provenienza è attualmente al vaglio degli investigatori e che parrebbe riconducile a refurtive. L’operazione si inserisce in un più ampio percorso di monitoraggio e controllo dell’area di via Porta di Sotto, già interessata negli ultimi mesi da numerosi interventi finalizzati al ripristino della legalità e della sicurezza urbana. “Quello di oggi è un ulteriore tassello di un’attività costante che l’amministrazione comunale e la Polizia Locale stanno portando avanti da tempo”, sottolinea il sindaco, Cristina Marigo.

“Grazie al lavoro quotidiano della Polizia Locale, in stretta collaborazione con Questura e forze dell’ordine, stiamo monitorando il territorio, intervenendo sulle situazioni critiche e colpendo chi alimenta insicurezza e illegalità. Un impegno portato avanti anche grazie alle preziose segnalazioni dei cittadini fondamentali per contrastare degrado, occupazioni abusive e fenomeni di microcriminalità. La sicurezza urbana – conclude la prima cittadina – si costruisce assieme, con presenza, controlli e collaborazione tra istituzioni e comunità per questo invito i cittadini a non indugiare a segnalare situazioni anomale agli organi preposti”.

L’intervento si collega inoltre a una precedente operazione condotta dalla Polizia Locale nella stessa area nelle scorse settimane, che aveva portato al fermo e all’identificazione di un cittadino straniero irregolare coinvolto in reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Nei suoi confronti era stato disposto, il provvedimento di espulsione e scattato il successivo accompagnamento al Cpr di Gradisca d’Isonzo, dove si trova tuttora in attesa del completamento delle procedure di rimpatrio.

Dagli elementi raccolti nel corso delle indagini della Polizia Locale, emergerebbe inoltre che proprio questo soggetto avrebbe gestito abusivamente l’occupazione degli ex spazi Informagiovani, rappresentando il punto di riferimento per molti cittadini stranieri irregolari alla ricerca di alloggi di fortuna. Su questo aspetto sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi.

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