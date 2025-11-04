“Oltre lo slogan”: questa sera un dibattito a sette sui temi cruciali per il territorio altovicentino

Sanità, infrastrutture e mobilità, ambiente e salvaguardia del territorio dal dissesto idrogeologico. Sono questi i temi sui quali si confronteranno questa sera, martedì 4 novembre, i candidati alle prossime elezioni regionali in occasione dell’evento “Oltre lo slogan“, organizzato da Civitas Schio. L’appuntamento è alle ore 20:15 presso l’Hotel Noris della città altovicentina.

A moderare la serata sarà il giornalista Edoardo Mario Francese. Il dibattito vedrà protagonisti sette dei candidati vicentini: Roberto Rigoni Stern (Forza Italia), Antonio Costalunga (Resistere Veneto), Maria Teresa Sperotto (Fratelli d’Italia), Edoardo Bortolotto (Movimento Cinque Stelle), Paola Pellegrini (Allenza Verdi e Sinistra), Luca Cislaghi (Partito Democratico) e Milena Cecchetto (Lega).

