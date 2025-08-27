Paura dopo la “botta”: auto si ribalta all’incrocio, illesi i conducenti

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi all’incrocio semaforico nei pressi dell’ex ospedale De Lellis, all’imbocco di via Potara a Schio, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli in marcia. A seguito dell’impatto, una delle auto è uscita di strada e si è cappottata, riportando danni ingenti.

Fortunatamente, non si registrano feriti tra gli occupanti dei mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenute prontamente due pattuglie della Polizia Locale Alto Vicentino, che hanno effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità, temporaneamente rallentata a causa dell’accaduto. I veicoli incidentati sono stati in seguito rimossi grazie all’intervento del carroattrezzi, e il traffico è tornato alla normalità nel giro di poco tempo. L’episodio ha suscitato l’attenzione di alcuni passanti, ma non ha avuto ripercussioni gravi. Le autorità stanno ora ricostruendo la dinamica per accertare eventuali responsabilità.

