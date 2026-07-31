A fuoco un deposito di balle di fieno, fumo e aria pesante nell’alto vicentino

Ancora non si conoscono le cause del violento incendio scoppiato in Via Caltrano, ai confini tra il comune di Piovene Rocchette e quello di Chiuppano, ai danni di una grande catasta di balle di fieno.

Le fiamme sarebbero divampate attorno alle 23 nell’area verde ricompresa fra il cimitero comunale e l’isola ecologica: sul posto sono prontamente accorsi diversi mezzi dei Vigili del Fuoco dai vari distaccamenti. Comprensibile l’allarme fra la popolazione attirata sia dalle sirene e dai fari accesi nell’area dai pompieri, sia dall’odore acre e dal fumo levatosi in grande quantità dal rogo. Segnalazioni in tal senso sono giunte da tutti i comuni limitrofi ma anche da Schio e Thiene. L’incendio sarebbe comunque monitorato dai vigili del fuoco e non persisterebbero rischi di propagazione alle aree attigue, nonostante il secco delle ultime settimane abbia notevolmente accresciuto il rischio.

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