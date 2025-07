Blitz nel cantiere: sei denunciati per violazioni sulla sicurezza. E multe per 40 mila euro

Quasi 40 mila euro in sanzioni come ammende ai datori di lavoro e denunce assortite a Piovene Rocchette nel corso della settimana, al termine di un controllo approfondito in un luogo di lavoro. Un’operazione congiunta dei Carabinieri della Stazione locale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) di Vicenza ha portato alla luce gravi irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro all’interno di un cantiere edile.

Il blitz, avvenuto giovedì 24 luglio, rientrava in un più ampio servizio straordinario disposto dal Comando Compagnia Carabinieri di Schio, volto a garantire il pieno rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L’ispezione, condotta presso un cantiere per la realizzazione di un fabbricato residenziale nel paese piovenese che sorge alle pendici del Monte Summano, ha rivelato più violazioni di vario genere che hanno portato al deferimento di 6 persone alla Procura di di Vicenza. Non sono stati forniti maggiori dettagli, per ora, dal Comando provinciale dell’Arma di Vicenza. Tra i denunciati figurano dei tecnici vicentini incaricati dello svolgimento dei lavori e anche i legali rappresentanti delle imprese coinvolte.

Le sanzioni elevate ammontano a una cifra considerevole: 36.400 euro di ammende e 2.500 euro di sanzioni amministrative. Per una delle imprese operanti nel cantiere è stata disposta anche la misura perentoria della sospensione dell’attività imprenditoriale. La motivazione principale di quest’ultimo provvedimento è stata la grave omissione nella redazione del Piano Operativo di Sicurezza (Pos), un documento fondamentale per la prevenzione degli infortuni e la gestione dei rischi sul luogo di lavoro.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.