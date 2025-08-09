Controlli contro il caporalato nelle aziende agricole: multe e denunce nel Vicentino

La stagione calda e l’estate “invitano” i Carabinieri della Compagnia di Thiene a intensificare i controlli nel territorio per contrastare il fenomeno del caporalato, allo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori. L’operazione, svolta mercoledì 6 agosto con supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza, ha interessato diverse aziende agricole tra Dueville e Pozzoleone. Due delle quali, con riscontri di gravi inadempienze in questo ambito.

In un’attività del primo settore Dueville, i militari hanno riscontrato violazioni in materia di formazione, messi all’opera senza aver frequentato gli specifici percorsi obbligatori che prevedono le norme. Le stesse che prevedono la denuncia del titolare in qualità di datore di lavoro, in questo caso un imprenditore agricolo. Per lui si prospetta l’aula di giustizia del Tribunale di Vicenza.

Un controllo simile è stato effettuato anche in un’azienda agricola di Pozzoleone, dove è stata accertata la mancanza di cartellonistica obbligatoria sulla sicurezza. Nulla di irregolare invece è emerso qui sul fronte del personale che collabora alle attività. Anche in questo caso, il titolare è stato denunciato e sono state elevate sanzioni per oltre 14 mila euro. A fine luglio i militari del Nil e di zona erano intervenuti anche in un albergo di Gallio, trovando anche in questo scenario lacune gravi e meritevoli di segnalazione in Procura.

I Carabinieri dipendenti della sede dell’Arma di Thiene, in calce alla diffusione della notizia del doppio blitz di controlli, hanno fatto sapere che i controlli mirati continueranno anche nei prossimi giorni in tutto l’Altovicentino e sull’Altopiano di Asiago, con l’obiettivo di prevenire irregolarità e tutelare la sicurezza dei lavoratori.

