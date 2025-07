Estate al Faber Box: il cuore giovane di Schio non va mai in vacanza

Anche sotto il sole di luglio e agosto, il Faber Box si conferma un punto di riferimento imprescindibile per i giovani dell’Alto Vicentino. Dal 2018, nel cuore del campus scolastico di Schio, questo spazio multifunzionale non smette di pulsare: luogo d’incontro, formazione, espressione creativa e cittadinanza attiva, resta operativo tutto l’anno grazie alla sinergia tra Comune, realtà sociali e rete giovanile.

Non solo aula studio. Tra gli spazi più frequentati spicca lo Studio Box under 30, climatizzato e gestito da studenti universitari volontari. Solo durante la sessione estiva di esami ha contato oltre 2.100 presenze. A completare l’offerta c’è anche la parete “OttoMetri”, esposizione dinamica di opere degli studenti del Liceo Artistico.

Musica, teatro e relax. Per i più creativi, il Music Box offre strumentazione professionale per prove e registrazioni gratuite su prenotazione. Il Drama Box, invece, ospita yoga, laboratori teatrali ed espressivi. Aperta e gratuita anche ad agosto (mercoledì 6 e martedì 26 agosto dalle 15 alle 18; giovedì 7 agosto dalle 10 alle 13 e giovedì 28 agosto dalle 14 alle 17). Prenotazioni via whatsapp al n. 0445 691249 o via mail a prenotazionifaberbox@comune.schio.vi.it.

Il Break Box diventa invece l’epicentro del relax: ping pong, cucina condivisa e la “panca rossa” evocano memoria e comunità. Accessibile anche in estate il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 18; il martedì ed il giovedì dalle 9 alle 14 (chiuso solo dall’11 al 22 agosto).

Opportunità e ascolto. Attivi anche lo Sportello Informagiovani e lo Sportello psicologico PIUME, preziosi punti di ascolto per orientamento scolastico, formazione e supporto emotivo. Tra i corsi estivi: English Talk Lab e Speach, dedicati all’integrazione e al potenziamento linguistico. Orari di apertura: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13.00 alle 18.00; il martedì ed il giovedì dalle 9.00 alle 14.00.

Sport e volontariato. Il lunedì sera è dedicato allo sport all’aperto con Faber Fun&Sport, mentre il progetto F15.16 promuove volontariato tra i giovani in collaborazione con diverse associazioni del territorio.

Iniziative che funzionano. Tra le attività di successo, il mercatino del libro scolastico usato ha registrato 250 presenze in quattro giornate. La “biblioteca diffusa” agevola il prestito e restituzione dei libri in loco.

Verso settembre. In corso le prove di Oroboro, performance artistica del progetto Space Invaders, attesa il 5 settembre.

Il Faber Box non è quindi solo uno spazio fisico: è un ecosistema che cresce con i giovani, offrendo stimoli e accoglienza anche nei mesi più caldi. Un presidio educativo che non spegne mai la sua luce: “Anche con il caldo dell’estate, il Faber Box continua a vivere e a far vivere: è uno spazio che non chiude mai, perché la voglia dei giovani di incontrarsi, esprimersi, crescere e partecipare non va in vacanza. Il Faber Box – sottolinea l’assessore alle politiche giovanili Milva Scortegagna – è un punto di riferimento ormai riconosciuto non solo per chi lo frequenta ogni giorno, ma anche per le famiglie e le scuole. Questo, per noi, è il valore vero di un presidio educativo come il Faber: non si spegne mai, si rinnova costantemente e dà forma a una comunità più partecipe e ad una generazione di giovani in grado di autogestirsi, nel rispetto delle regole e degli spazi. Tra i luoghi più frequentati anche in estate non posso non ricordare lo Studio Box under 30, un’aula studio, aperta anche grazie alla collaborazione di un gruppo di studenti universitari, dove i giovani possono preparare esami, lavorare in gruppo o semplicemente trovare concentrazione. Solo durante la sessione estiva di esami (giugno e inizio luglio), le presenze registrate sono state oltre 2.100″.