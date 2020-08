Cade dal terzo piano sull’erba: grave un bimba di soli due anni

Ore di grande ansia per una famiglia ghanese di Piovene Rocchette, la cui figlia è precipitata oggi dal terzo piano di un condominio in via Nazario Sauro, in pieno centro della cittadina dell’Alto Vicentino, a pochi passi dal municipio.

La bambina, di soli due anni, è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Ancora in via di chiarimento da parte dei carabinieri di Piovene le circostanze in cui è avvenuta la caduta, avvenuta nel primo pomeriggio. La bambina è precipitata da un terrazzino in un momento in cui gli adulti di casa erano intenti in alcune faccende. Il corpicino della bimba ha sbattuto prima su un muretto che delimita la proprietà dalla strada e quindi sull’erba, attutendo così l’impatto della caduta. Avvisato il 118, sul posto è intervenuta l’ambulanza e l’elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza la piccola in ospedale a Vicenza in codice rosso.

La piccola è sempre stata vigile e le sue condizioni sarebbero serie per i traumi riportati, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul fatto la procura ha aperto un fascicolo, al fine di verificare se si possa configurare o no il reato di omessa vigilanza su minore.