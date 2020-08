L’auto sbatte su un muretto e si ribalta: morto sul colpo il conducente di 53 anni

Serata funestata da un drammatico incidente stradale e da un lutto per la comunità vicentina di Pojana Maggiore, che piange un proprio membro, vittima di uno schianto intorno alle 21 di ieri.

Per un 53enne del posto, che si trovava alla guida di una vettura modello Mini Cooper, non c’è stato nulla da fare dopo il ribaltamento in seguito al violento impatto con il muretto di un’abitazione in via Pezze Lunghe, arteria che collega il centro urbano ad Asigliano.

L’allarme è scattato poco dopo le 21 sul tratto della Provinciale Sp3, lanciato dai residenti del posto al 118 in seguito a un forte botto udito in strada. Di fronte a loro una scena raccapricciante, quella di un’auto accartocciata su se stessa e un groviglio di lamiere tra le quali giaceva il corpo di una persona, esanime, senza possibilità alcuna di prestarle soccorso diretto. Una volta sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Lonigo si sono adoperati per estrarre l’automobilista, che non dava segni di vita. Affidato all’estremo tentativo del personale sanitario giunto con un’ambulanza del Suem, non è rimasto che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo, riconosciuto in seguito come un cittadino proprio di Pojana Maggiore.

Sarebbe morto sul colpo, in conseguenza dei traumi riportato nello scontro con la struttura edilizia a bordo strada e il successivo ribaltamento della Mini Cooper. Era impossibile sottrarlo al suo destino, per chiunque. Effettuati i rilievi sulla scena dell’incidente mortale, si ipotizzano una distrazione alla guida o un malore a spiegare la ragione dell’uscita di carreggiata improvvisa. Si escluderebbe invece, allo stato attuale, il concorso di altri veicoli nel tragico fatto di ieri sera, ma si attende l’esito delle indagini dei carabinieri.

Per mettere in sicurezza l’area e procedere alla rimozione dell’auto semidistrutta sono servite quasi tre ore di lavoro: la normale circolazione infatti è stata ripristinata intorno alla mezzanotte. Si tratta della terza vittima della strada nel Vicentino, negli ultimi 7 giorni, dopo le tristi notizie relative al ragazzo di Costabissara deceduto a Maddalene di Vicenza mercoledì scorso (ieri il funerale allo stadio di Caldogno) e l’anziano investito lunedì a Villaga.