Controlli antidroga: il cane Zico trova hashish ed ecstasy e fa arrestare un 31enne

Un‘operazione antidroga dei carabinieri venerdì scorso nello scledense ha portato all’aresto di un 31enne di Piovene Rocchette, trovato in possesso di hashish, ecstasy, un coltello, munizioni e polvere da sparo.

I militari dell’Arma hanno messo sotto la lente d’ingrandimento i territorio di Schio e Piovene Rocchette, impiegando nel pomerioggio di venerdì 23 gennaio ben sei pattuglie con colori d’istituto e e altre auto con targhe di copertura. La maxi operazione era supportata anche dal personale del nucleo carabinieri cinofili di Torreglia (Padova), con il cane antidroga Zico.

Numerosi i controlli, concentrati nel centro storico di Schio ed in particolare in piazza Almerico da Schio, nell’area residenziale-commerciale Le Fontane, nel parco della Valletta e presso la stazione ferroviaria. Setacciati anche alcuni esercizi pubblici a Piovene Rocchette.

L’operazione ha portato all’arresto di un 31enne di Piovene e alla denuncina di una minorenne, mentre altri due giovani sono stati segnalati in Prefettura quali consumatori.

Il blitz a Piovene

A Piovene Rocchette i carabinieri della locale stazione e del nucleo cinofili di Torreglia hanno controllato in particolare gli avventori di un esercizio pubblico, rintracciato un 31enne del posto sul quale il cane Zico ha segnalato la presenza di droga: sottoposto a perquisizione personale, gli è stato trovato addosso diversi involucri contenenti hashish e mdma (ecstasy), oltre a un coltello a serramanico con una lama di cinque centimetri. E’ scattata quindi la perquisizione domiciliare: qui, in camera, l’unità cinofila ha segnalato un astuccio portaocchiali al cui interno è stata trovata altra droga (hashish e mdma).

Sempre all’interno della camera i carabinieri hanno trovato anche il materiale per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione. Infine, all’interno di uno zaino di proprietà del 31enne, sono stati rinvenuti 199 grammi di polvere da sparo e 64 munizioni di vario calibro, il tutto detenuto illegalmente. Al termine delle formalità di rito, il 31enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupafacenti, porto abusivo di armi e detenzione abusiva di munizionamento e posto agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida richiesta dalla Procura di Vicenza: il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari per il 31enne.

Il blitz a Schio

A Schio, invece, in vicolo Santa Maria, i militari dell’Arma hanno controllato una ragazza minorenne: è stata trovata in possesso di una modica quantità di hashish, motivo per cui è stata segnalata in via amministrativa in Prefettura quale consumatrice di stupefacenti.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.