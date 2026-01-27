Aggredisce un uomo per prendersi la sua pizza: arrestato un 22enne noto alle forze dell’ordine

Momenti di paura l’altra sera in pieno centro a Schio per un cittadino del Bagladesh, vittima delle scorrerie di un 22enne marocchino senza dimora (e volto noto alle forze dell’ordine) che ora si trova in carcere con l’accusa di rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono alla tarda serata di sabato scorso, 24 gennaio, quando l’uomo stava rincasando con una pizza da asporto in zona piazza 4 Novembre: secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 22enne marocchino (E.O., 22enne senza fissa dimora e con precedenti di polizia), senza motivo e con tono aggressivo del dapprima intimava di consegnargli la pizza, poi gliela ha strappata dalle mani e l’ha spinto a terra, colpendolo anche in viso con alcuni pugni.

Alla centrale operativa dei carabinieri di Schio è arrivata una richiesta di intervento da parte di alcuni passanti che segnalavano “una lite” in atto. Una pattuglia dell’aliquota radiomobile, già in centro, è giunta immediatamente sul posto e ha individuato due persone che si rincorrevano in piazza. Fermato dall’arrivo tempestivo dei militari dell’Arma, il 22enne è risultato in stato alterato e si è opposto ai militari. E’ stato quindi bloccato anche grazie alla collaborazione di una pattuglia della polizia locale Alto Vicentino e condotto per accertamenti in caserma in via Maraschin.

Nel frattempo, la vittima dell’aggressione è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso (con una prognosi di alcuni giorni) e ha sporto denuncia-querela nei confronti del 22enne. Al termine degli accertamenti, il giovane aggressore è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto richiesta dalla Procura berica: il giudice per le indagini preliminari ne ha confermato l’arresto e ha disposto l’accompagnamento in carcere.

