L’ultimo saluto a Edoardo Dalle Molle, una vita per l’Arma a Chiuppano

Si è tenuto stamattina, venerdì 24 luglio, ed è stato molto partecipato a Piovene Rocchette nella chiesa arcipretale di Santo Stefano il funerale di Edoardo Dalle Molle, per molti anni appuntato dei carabinieri nella stazione di Chiuppano. 61 anni, Dalle Molle – fratello dell’assessora di Torrebelvicino Alessandra Dalle Molle – aveva solo 61 anni: il suo fisico ha ceduto a una malattia repentina, scoperta solo lo scorso aprile e che lo ha costretto in ospedale per molte settimane.

Tre le comunità in lutto: quella di Torrebelvicino, da dove era originario, quella di Piovene, dove viveva con la moglie Fabiola e i figli Marco e Adele, e quella di Chiuppano, che aveva avuto modo a lungo di apprezzarne le doti umane, professionali e lo spirito di servizio.

Il 61enne ha indossato la divisa dell’Arma per oltre 40 anni: prima a Borgo Valsugana e Abano, poi dal 1991 nella stazione di Chiuppano.E proprio alla figlia Adele Edoardo Dalle Molle ha idealmente passato il testimone, dato che la figlia il prossimo 28 agosto inizierà il suo percorso nel corso allievi carabinieri. Una scelta che lo rendeva particolarmente orgoglioso. “Non vedeva l’ora di assistere al suo giuramento – racconta la sorella Alessandra -. Edoardo era una persona molto disponibile con tutti, nella sua vita ha fatto molto del bene, sempre senza ostentarlo. La sua iodea di servizio alla comunità non finiva quando si toglieva la divisa. E avevi una forma di umorismo che riusciva ad alleggerire anche le situazioni più pesanti e complesse. Due anni fa è morta la nostra mamma – aggiunge – e dopo soli cinque mesi nostro fratello Franco. Ora Edoardo li ha raggiunti prematuramente”. Nel 2024 si era anche candidato a consigliere comunale nella lista di Erminio Masero.

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