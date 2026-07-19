Sorpreso all’alba a scassinare un negozio, 28enne denunciato dai Carabinieri

Un ragazzo di 28 anni è stato denunciato in stato di libertà dopo che i Carabinieri di Schio insieme ai colleghi di Piovene Rocchette lo avevano sorpreso alle 4.40 a Magrè mentre tentava di introdursi in un negozio per mettere a segno un furto. Il giovane tentava di introdursi all’interno dell’esercizio commerciale della zona dopo aver provato a scassinare la porta d’ingresso. Non essendoci riuscito, il ragazzo ha cercato di allontanarsi rapidamente, ma è stato individuato e bloccato in piena sicurezza dai militari dell’Arma.

L’operazione è stata resa possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che, dopo aver sentito dei rumori sospetti provenire dalla strada, non ha esitato a contattare la Centrale Operativa dei Carabinieri di Schio. L’invio immediato delle pattuglie sul posto ha permesso di intercettare il 28enne proprio mentre tentava di far perdere le proprie tracce. A seguito di una perquisizione personale d’iniziativa, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un trapano a batteria utilizzato poco prima per forzare la serratura della porta d’ingresso del negozio e una pistola a salve munita di tappo rosso, che il giovane nascondeva all’interno del proprio zaino.

La refurtiva non è stata rubata e i danni sono stati limitati grazie al tempestivo intervento dei militari. Il titolare dell’esercizio commerciale, informato dell’accaduto, per il momento non ha sporto formale denuncia.

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