Coltello in auto, denunciato 23enne durante un controllo

Un normale controllo stradale si è trasformato in una denuncia per porto abusivo di armi. È accaduto nei giorni scorsi a Piovene Rocchette, dove i carabinieri della stazione di Arsiero hanno fermato un 23enne che viaggiava in auto in piazzale della Vittoria. Durante gli accertamenti i militari hanno rinvenuto all’interno del veicolo un coltello con una lama lunga dieci centimetri, detenuto senza giustificato motivo. L’arma è stata sequestrata e il giovane è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’episodio rientra nell’ambito del rafforzamento dei controlli disposto dai carabinieri della Compagnia di Schio per prevenire i reati e garantire una maggiore sicurezza sul territorio. Nello stesso servizio è scattata una seconda denuncia a Schio, dove i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno sorpreso un 23enne scledense in piazza Almerico Da Schio mentre violava il Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane, ossia il provvedimento che gli vietava di accedere e sostare in quella zona cittadina. Anche nei suoi confronti è stato disposta la denuncia all’autorità giudiziaria.

Un terzo intervento ha interessato Arsiero. Qui i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un automobilista di 70 anni per guida in stato di ebbrezza: è stato fermato mentre era alla guida del proprio quadriciclo con un tasso alcolemico, rilevato dall’etilometro, di 2,45 grammi per litro, ossia cinque volte il massimo consentito. Per lui è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

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