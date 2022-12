Pensionata investita in strada provinciale, il trauma cranico è grave: trasferita al San Bortolo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il trasferimento dall’ospedale di Santorso al reparto specializzato per i traumi cerebrali del San Bortolo di Vicenza lascia intendere la gravità delle condizioni di salute di una donna di 78 anni, di Piovene Rocchette, investita nella prima serata di ieri mentre si accingeva ad attraversare la strada.

In quel momento la pensionata era sola, prima delle 19.30 di giovedì e si stava spostando a piedi dalla Farmacia Summania in via Braggi, il cui piazzale dà sulla sp349. Non è per il momento noto se, sulla base dei rilievi delle forze dell’ordine, se la vittima dell’investimento stesse attraversando sulle strisce pedonali.

A investire l’anziana residente poco lontano in paese è stato il conducente di un’automobile, che non si era avvisto del pedone intenta ad attraversare nei pressi dell’incrocio tra la via laterale e la strada provinciale trafficata. La donna sbalzata sull’asfalto per l’urto, della quale non si conosce l’identità per ora, aveva riportato un forte trauma alla testa ed è stata soccorsa in codice rosso.

Dopo il primo ricovero in pronto soccorso nel polo sanitario vicino di Santorso, in seguito a un consulto tra i medici di emergenza rapido si è optato per il suo trasferimento a Vicenza nel corso della serata, affidandola agli specialisti della rianimazione, che la tengono sotto osservazione in prognosi riservata. Decisive saranno le prossime ore per capire se la pensionata avrà la possibilità di sopravvivere ai traumi riportati nell’impatto.

“Un anno fa – spiega il sindaco di Piovene Rocchette Erminio Masero appena informato dell’incidente – avevamo come Comune chiesto l’installazione di un semaforo pedonale alla Provincia proprio per favorire l’attraversamento dei pedoni vista la presenza della Farmacia. Purtroppo a suo tempo ci è stato risposto che non era fattibile per problematiche di viabilità. Dispiace molto – conclude il primo cittadino locale – per quanto avvenuto ieri sera, speriamo di ricevere oggi aggiornamenti positivi sulla salute della donna investita”.