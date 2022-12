Covid / Ulss 7: da lunedì tamponi e vaccinazioni al San Bassiano per il Distretto 1

Tamponi Covid: nel Bassanese si cambia. La riduzione delle richieste e una riorganizzazione del servizio erogato presso la sede dell’Ex Eurobrico di Bassano del Grappa, l’azienda Ulss7

Pedemontana ha annunciato che da lunedì 19 dicembre l’accesso al punto tamponi

verrà trasferito presso l’ospedale San Bassiano, con ingresso da via Carpellina.

Le modalità di prenotazione rimangono le stesse, sempre con impegnativa del

medico curante, attraverso il sito aluss7.veneto.it o tramite il portale MyPrenota.

Anche per quanto riguarda le sedute vaccinali, l’ultima da effettuarsi presso l’Ex Eurobrico è

prevista per lunedì 19 dicembre: giovedì 22 e giovedì 29 dicembre, dalle 8.30 alle 12.30 sarà

possibile vaccinarsi presso il Centro Socio Sanitario “Prospero Alpino” in via Panica, 17 (ambulatorio al primo piano) a Marostica: anche in questo caso è ovviamente obbligatoria la vaccinazione. Dal 1 gennaio 2023 saranno predisposte altre sedute vaccinali alle quali prenotarsi.

“A conclusione del contratto di locazione dei locali dell’immobile Ex Eurobrico, si è

provveduto alla riorganizzazione del servizio tamponi e vaccinazioni. Nel merito stiamo

migliorando il sistema di accesso al punto Tamponi di via Carpellina, rendendo più

confortevoli i locali anche per l’attesa dell’esito dei tamponi. Ringrazio la famiglia Pengo e

la Fondazione Otb di Renzo Rosso per la disponibilità avuta nei nostri confronti in questo

periodo di pandemia: la notevole diminuzione di richieste di vaccini e di tamponi da parte

della cittadinanza è un segnale che dimostra quanto la situazione generale sia in netto

miglioramento” dichiara il direttore generale Carlo Bramezza.