Investito da un’auto sulla provinciale: 65enne valdagnese trasferito in terapia intensiva

Un cittadino di Valdagno è stato investito domenica da un’automobile, nella sua città di residenza, mentre stava rientrando a piedi verso casa per il pranzo. Si tratta di P.C., di 65 anni, ricoverato poi nel vicino ospedale San Lorenzo. I soccorsi sono stati portati ieri n codice rosso, viste le condizioni di salute a rischio del pensionato in seguito alle lesioni da traumi multipli subite.

Scenario dell’investimento del pedone è stata la strada provinciale che attraversa il centro della valle dell’Agno nel tratto di via Trento, con i Carabinieri della compagnia locale a presentarsi sul luogo dell’incidente. L’urto è stato localizzato più in dettaglio di fronte alla sede delle scuole superiori Ite Marzotto-Luzzatti.

A loro infatti sono affidati i rilievi del caso e il compito di raccogliere la versione dei fatti del conducente dell’auto che ha urtato il 65enne e di eventuali testimoni. La conducente della Renault Clio che viaggiava da Recoaro in direzione Vicenza, una donna vicentina, non si sarebbe accorta della figura in fase di attraversamento, forse abbagliata dai raggi di sole che a quell’ora creano in questa stagione problemi di visibilità. Lei è rimasta illesa.

Un aggiornamento sulle condizioni di salute del valdagnese rimasto ferito informano del trasferimento dell’uomo all’ospedale San Bortolo di Vicenza, polo specializzato nella cura di traumi cerebrali. E’ ricoverato in terapia intensiva, dove ha trascorso la notte: decisive saranno le prossime ore per valutare il da farsi e i margini di recupero e guarigione.

