Ricerca anziano scomparso: segnalazioni senza esito, oggi briefing in Prefettura

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo tre giorni di ricerche infruttuose sulle tracce del 79enne di Piovene Rocchette di cui si sono perse le tracce venerdì scorso a mezzogiorno, in cui il territorio intorno alle pendici del Monte Summano è stato setacciato, la “bussola” passa al Prefetto di Vicenza per decidere il da farsi. L’allarme risale alla serata dello stesso giorno.

Oggi alle 12, a Vicenza, è in programma infatti un briefing con tutti i corpi civili, forze dell’ordine e le associazioni di volontari che sono stati coinvolti durante il fine settimana, insieme ai familiari di Pietro Comparin. Un cambio di strategia si rende necessario, a distanza di ormai quasi 100 ore dalla misteriosa scomparsa dell’anziano.

Del pensionato non si hanno notizie da venerdì intorno alle 13, dopo aver incontrato dei paesani nell’area ad est di Piovene Rocchette, con alcune telecamere di sorveglianza a confermare il fatto che si stesse dirigendo, a piedi e da solo, ai confini del paese. Ogni ipotesi viene ovviamente tenuta in considerazione, dallo smarrimento in seguito a quella che potrebbe essere un’amnesia, rifugiandosi chissà dove, al malore, al gesto estremo e infine a una caduta accidentale, con il corso del torrente Astico a venire esplorato. Forse anche i sommozzatori verranno chiamati in causa nelle prossime ore. La tenue speranza che possa essere sopravvissuto a distanza ormai di 5 giorni è legata a un rifugio di fortuna, nel caso si fosse perso tra i boschi.

Intanto dopo la diffusione dell’immagine di Comparin – e del vestiario indossato: jeans, k-way blu e scarpe da trekking – ci sarebbero state delle segnalazioni provenienti da più località dell’Altovicentino. Cittadini che hanno fatto presente di aver incontrato una persona anziana somigliante allo scomparso. Avvistamenti presunti puntualmente verificati, tra questi a Zanè e Santorso, da vigili del fuoco e carabinieri, anche qui senza esito. Per quanto concerne le unità cinofile salite intorno al Monte Summano, una sola traccia sarebbe stata fiutata da uno dei segugi ma non ha portato ad alcun esito.