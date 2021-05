Nazionale di calcio: Mancini confermato fino al 2026. Contro San Marino ultimo test pre-Europeo

che guiderà la nazionale di calcio almenoche si disputerà tra Usa, Canada e Messico. Il ct di Jesi ha firmato il rinnovo quinquennale con la federazione.

Mancini è stato nominato alla guida degli azzurri il 14 maggio del 2018, rescindendo il suo contratto con Zenit e sostituendo il ct ad interim Luigi Di Biagio, traghettatore post-Ventura, dopo la mancata qualificazione ai mondiali del 2018. Il rinnovo è stato annunciato nel giorno del trentennale dello scudetto conquistato dalla Sampdoria, con Roberto Mancini e Gianluca Vialli protagonisti.

Subito la prova dell’Europeo. Per Mancini ultimo test in vista del grande appuntamento venerdì 28 maggio. Gli azzurri alle 20:45 affronteranno San Marino alla Sardegna Arena di Cagliari, a due settimane dal match di esordio con la Turchia (11/06 ore 21:00).

Alla corte del Mancio 33 giocatori. Quello contro San Marino, sarà l’ultimo test prima delle convocazioni ufficiali per l’Europeo. Entro la mezzanotte di martedì 1° giugno, il ct dovrà ufficializzare la lista dei 26 azzurri che prenderanno parte al torneo continentale. Occasione dunque da non sprecare per Giacomo Raspadori. L’attaccante del Sassuolo classe 2000 è infatti al suo esordio in Nazionale, dopo aver fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili. Quindi lo scorso 3 settembre il suo esordio in Under 21 in occasione dell’amichevole con la Slovenia.

Il raduno azzurro il 24 maggio al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula (CA). La nazionale di Mancini arriva carica. Dopo i successi di marzo nelle prime tre gare delle qualificazioni alla Coppa del Mondo di Qatar 2022, l’Italia ha vinto le ultime sei partite disputate allungando a 25 (la striscia di risultati utili consecutivi (20 vittorie e 5 pareggi).

Questo l’elenco completo dei convocati.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolo’ Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Paris Saint Germain), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).