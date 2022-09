“Porte del Pasubio” dal 2 ottobre via alla mostra fotografica. In programma tre escursioni guidate

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Oltre 300 fotografie che narrano la storia del Pasubio, le opere in gran parte inedite, saranno esposte dal 2 ottobre al 26 marzo 2023 al Museo Civico Palazzo Fogazzaro a Schio. Meno di un mese, dunque, all’inaugurazione della mostra “Porte del Pasubio 1916 – 2022. Dalla città della guerra al Rifugio Papa”, luoghi che hanno visto migliaia di soldati perdere la vita a difesa del proprio territorio. In occasione dell’evento sono in programma tre escursioni guidate lungo la Strada delle 52 Gallerie con destinazione Rifugio Papa a Porte del Pasubio.

Le tre escursioni sono previste per l’11, il 18 e il 25 settembre e sono organizzate dalla cooperativa Biosphaera, da anni punto di riferimento del turismo sostenibile nel territorio. I partecipanti saranno accompagnati da una guida storica da Bocchetta Campiglia fino al Rifugio Papa, con possibilità di visitare l’Arco Romano e il cimitero della Brigata Liguria. Il percorso proposto venne realizzato a partire dall’inverno del 1917 dalla 33° Compagnia Minatori del Genio, che in nove mesi creò il collegamento per assicurare alle prime linee dell’esercito i rifornimenti e gli accessi protetti dal tiro nemico.

L’escursione ha una durata di circa 8 ore per un totale di 14 chilometri con dislivello totale di 800 metri. La difficoltà è media quindi non è adatta a tutti, il percorso infatti è perlopiù sterrato e richiede anche un abbigliamento adatto. Il ritrovo per la partenza è alle 8.30 a Bocchetta Campiglia. E’ necessario prenotare la propria presenza previo il pagamento della quota di 15 euro.