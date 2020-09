Prende il via l’Off Road Fest: motocross ed enduro in scena a Schio nel week-end

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sabato 19 e domenica 20 settembre torna in scena l’Off Road Fest, manifestazione che da anni promuove la motocross e l’enduro a livello locale. L’evento si terrà a Magrè di Schio presso via Pista dei Veneti.

Cresce l’attesa per l’edizione 2020, che si preannuncia densa di spettacolo e adrenalina. Tanti i partecipanti iscritti alla manifestazione, tutti con la grinta e la voglia necessarie per questo tipo di eventi. Quest’anno, viste le difficoltà ad ospitare i tifosi da fuori (ingressi contingentati e controlli della temperatura), i veri protagonisti saranno i piloti con i loro accompagnatori: un’edizione diversa, ma pur sempre un’occasione per far valere il proprio talento in sella.

Schio, casa di campioni e future stelle della motocross, si aspetta di ospitare due giornate di divertimento e di motori, sotto il simbolo della ripartenza dopo una stagione impegnativa sotto tutti i punti di vista. «Anche se quest’anno non potremmo assicurare tutte le iniziative spettacolari a corollario del nostro evento – dichiara Giovanni Chiozza, presidente del Moto Club Schio (società che organizza l’evento) – abbiamo ugualmente deciso di portare in scena l’Off Road Fest, che fin dalla sua prima edizione chiama a Schio svariate centinaia di appassionati di motocross ed enduro». Il Club, casa di campioni e future stelle della motocross, si aspetta di ospitare due giornate di divertimento e di motori, sotto il simbolo della ripartenza dopo una stagione impegnativa sotto tutti i punti di vista.

L’amministrazione comunale, che patrocina che l’evento, tiene molto alla buona riuscita della due giorni di enduro, come sottolineato dall’assessore allo sport Aldo Munarini: «Eventi come l’Off Road Fest, oltre ad essere motivo di lustro per la città, sono da considerare anche come un’opportunità di rilancio turistico del nostro territorio, soprattutto in un momento così difficile, in cui città e commercianti devono cercare di ripartire. L’augurio è quello che possa essere un weekend di sport, divertimento e soprattutto di socializzazione dopo il complesso periodo che abbiamo attraversato. Da parte dell’Amministrazione, poi, va un plauso ad associazioni come il Moto Club Schio che, pur con queste difficoltà, riescono con forza e passione a portare avanti le proprie attività, regalando un rinnovato ottimismo per un futuro più roseo».

Ultimo ma non ultimo, alla manifestazione saranno presenti degli stand per panini e bevande, oltre ad alcuni percorsi ideati apposta per gli appassionati più piccoli: tutto organizzato al meglio per godere di belle moto ed avvicinare i bambini al mondo dei motori.