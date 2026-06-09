Incendio al tetto di un magazzino in strada Gogna: nessun ferito

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Intorno alle 18:40 di ieri, lunedì 8 giugno, i vigili del fuoco della sede centrale di Vicenza sono intervenuti in strada Gogna per un incendio al tetto di un magazzino. Le fiamme si erano sviluppate partendo da un’autovettura parcheggiata sotto la struttura.

Arrivati sul posto con un’autopompa e 5 operatori, i vigili del fuoco hanno spento immediatamente la vettura e il tetto in fiamme. Per mettere in sicurezza l’edificio, hanno poi dovuto tagliare parte del tetto in legno con l’ausilio di motoseghe. Nessuna persona è rimasta ferita. Le operazioni si sono concluse dopo circa 4 ore.

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