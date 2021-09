Perde il controllo dell’auto sul “Costo”: donna soccorsa da un pompiere a fine turno

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente questa mattina sulla strada provinciale del Costo, nel territorio del Comune di Roana, nel tratto fra l’abitato di Tresché Conca e il decimo tornante. Una giovane è rimasta ferita, per fortuna non in modo grave.

Poco prima delle 8.30 una giovane donna infatti ha perso il controllo dell’auto, un’utilitaria Renault, ed è andata a sbattere prima contro il guardrail e poi contro il muro di contenimento.

Il primo soccorso alla conducente è stato portato da un capo squadra dei vigili del fuoco che stava rientrando a Vicenza dopo il turno di notte ad Asiago: il pompiere ha messo in sicurezza l’auto e prestato le prime cure alla giovane, in attesa dell’arrivo del personale sanitario del Suem 118. Sul posto anche i vigili del fuoco dell’antincendio boschivo, pure loro in transito, che hanno assicurato la viabilità fino all’arrivo della polizia locale.