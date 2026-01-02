Ricerche in corso per Simone Dal Bon: ritrovata l’auto a Pian delle Fugazze

È scattato un nuovo e più ampio dispositivo di ricerca per rintracciare Simone Dal Bon, residente a Schio, di cui non si hanno notizie dal 29 dicembre. Dopo i primi giorni di verifiche in ambiente urbano, l’attenzione si è spostata verso la montagna: nella giornata di oggi la sua automobile è stata ritrovata a Pian delle Fugazze, al confine tra Veneto e Trentino.

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’uomo potrebbe essersi allontanato per un’escursione. Al momento della scomparsa pare indossasse scarponi gialli, neri e rossi, pantaloni neri, guscio nero, piumino giallo e portasse con sé uno zaino nero. Il Soccorso Alpino e Speleologico sta predisponendo in queste ore la logistica delle operazioni, che proseguiranno via terra con squadre a piedi e con il supporto dell’elicottero oltre che delle unità cinofile. Le autorità rivolgono un appello alla popolazione: chiunque abbia informazioni utili o avesse visto Simone è pregato di contattare immediatamente i Carabinieri.

