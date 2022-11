Risparmio energico: luce nuova nelle strade cittadine, spesi 260mila euro per led a basso consumo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il costo energetico pesa sempre di più nelle tasche degli italiani così come in quelle delle aziende, i rincari però incidono pesantemente anche nelle casse comunali con le amministrazioni chiamate a risolvere l’annoso problema che, alla fine, si ripercuote sempre sui cittadini. Il comune di Schio, come altri territori della provincia, sta per dare inizio ad un nuovo importante intervento che mira a riqualificare l’illuminazione pubblica in città. I lavori saranno eseguiti nel quartiere Santa Croce dove verranno sostituiti 316 punti luce di vecchia generazione con lampade a led a basso consumo.

Una decisione che l’amministrazione comunale ha preso dopo un primo intervento effettuato lo scorso anno quando furono cambiate altre 300 lampade per lo stesso importo. I lavori prenderanno il via grazie alla possibilità di ottenere il finanziamento stanziato per il Pnrr, pari alla metà dell’importo totale. Dunque dei 260mila euro di spesa solo 130mila saranno sborsati direttamente dalla cassa comunale.I lavori, in fase di partenza, sono stati affidati alla ditta Bmr di Veggiano, che dal 1996 si occupa di impiantistica elettrica industriale.

I nuovi punti luce a led permetteranno un risparmio energetico di circa il 60%. Saranno installati in via Martiri della Libertà, via Tito Livio, località Boldoro, via del Redentore, via Raffaello, via Cementi, via Confalonieri, via Chiesa, viale Santa Croce, via Michelangelo, via Veronese, via D’Annunzio, via Strasseggiare, via Guardi, via Canale, via Leopardi, via Palma, via Giorgione, via Palladio, via Centa, via Prati, via Giusti, via Parini, via Pinturicchio, via Carpaccio, via Maffei, via Maganza, via Altichiero, via Da Ponte, via Carpioni, via Marinali, via Sammicheli, via Colombara, via Canova, via Vecellio, via Verla, via Pellico, via Scesa, Ca’ Bottara, Ca’ Masotta, via dei Nani e vicolo Sorio.

Oltre ai punti luce in alcune zone l’intervento sarà totale, in viale Santa Croce e in via Palma saranno sostituiti anche i pali esistenti con nuove armature, così come in via Giorgione. Mentre in via Carpaccio, Palladio e dei Nani si procederà alla verniciatura dei pali esistenti per un ripristino totale dell’estetica oltre che dell’illuminazione.

«L’efficientamento energetico – spiega il Sindaco, Valter Orsi – rappresenta dal nostro insediamento una linea costante dell’Amministrazione Comunale. Oltre all’installazione di pannelli fotovoltaici e l’efficientamento della centralina idraulica di Poleo, attraverso la predisposizione del piano generale per l’illuminazione pubblica (Pcill), sono stati programmati investimenti nell’ammodernamento delle reti e dei punti illuminanti con tecnologie sempre meno energivore, sostenibili e gestionali”.

“Ogni anno abbiamo destinato risorse su questo tema aumentando di volta in volta gli stanziamenti e recuperando risorse anche da vari bandi emessi dai Ministeri. Ricordo che anche lo scorso anno ci sono stati assegnati 260mila euro per la sostituzione di oltre 300 punti luce di vecchia generazione con nuove lampade led a basso consumo che ci hanno permesso di risparmiare 60mila kilowattora. Si tratta –conclude il sindaco– di azioni inserite in un più ampio programma che sul lungo periodo prevede la graduale sostituzione e l’efficientamento dell’intera infrastruttura di illuminazione pubblica comunale che conta circa 8700 lampade distribuite su 220 quadri di controllo. Considerati i costi attuali e imprevedibili dell’energia questo programma risulta ancor più necessario e urgente“.