Pnrr, Vicenza ha concluso 33 opere su 58. Spiller: “Grande impegno organizzativo ed economico”

“Con 33 interventi su 58 già conclusi e il resto dei lavori in gran parte avviati, i progetti finanziati per 48 milioni e 175 mila euro con fondi Pnrr procedono senza particolari criticità nel rispetto dei tempi previsti. Un risultato che stiamo ottenendo grazie al grande sforzo organizzativo della struttura tecnica comunale, che deve non solo progettare ma anche seguire l’andamento dei cantieri, e con l’importante cofinanziamento di 4 milioni di euro a cui l’amministrazione comunale ha dovuto far fronte per coprire gli extracosti emersi”.

Questo il commento dell’assessore Cristiano Spiller allo stato di avanzamento dei 58 progetti finanziati dal fondo europeo NextGenerationEu nell’ambito del Pnrr seguiti dai settori Lavori pubblici, prevenzione, sicurezza, verde urbano (31 progetti per 30.450.000 euro) e Mobilita’, infrastrutture e trasporti del Comune di Vicenza (27 progetti per 17.725.000 euro).

“A un anno e mezzo dal termine dei tempi previsti per questi cantieri, ovvero giugno 2026 – prosegue l’assessore Cristiano Spiller – oltre ai 33 interventi già conclusi, altri tre sono praticamente ultimati, cinque sono a metà del lavoro e sette si trovano nelle prime fasi di lavorazione. Sono infine dieci i cantieri che saranno avviati entro i primi mesi di quest’anno. Siamo soddisfatti di questi dati, perché a fronte di un elevatissimo numero di progetti Pnrr che abbiamo ricevuto in eredità, e che andavano intersecati tra loro e con le altre progettazioni comunali, abbiamo messo massimo impegno nello scaglionare gli interventi, sia per garantire l’adeguato controllo di tutti i lavori, sia per non ingessare aree di città, prima fra tutte quella di Campo Marzo che conta ben nove progetti Pnrr, un progetto comunale e l’arrivo del cantiere AV/AC”.

I prossimi mesi vedranno dunque il completamento della riqualificazione del parco di Villa Bedin Aldighieri, dello stralcio A1 della ciclabile di Casale e la riconversione degli spazi della scuola Da Feltre.

Si concluderanno nel corso dell’anno anche i lavori in viale Verdi, ai nidi San Lazzaro e Piarda e alle ciclabili della zona dello stadio e verso Torri di Quartesolo,

Entreranno nel vivo i cantieri per i nuovi spogliatoi del palazzetto dello sport, la riqualificazione di Campo Marzo est, la copertura dell’ex scuola Giusti, gli ultimi interventi a Palazzo Chiericati.

Partiranno infine i lavori per la realizzazione della struttura coperta al campo di atletica Perraro, la riqualificazione di viale Roma, il nuovo asilo nido di via Turra, gli interventi alla scuola Dalla Scola e al centro per l’impiego di via Torino, la realizzazione dell’infrastruttura per l’alimentazione degli autobus di via Fusinieri, di cui soggetto attuattore è SVT, e i progetti che fanno capo all’ambito del sociale: la riqualificazione degli spazi abitativi per la continuità assistenziale e per la disabilità e la stazione di posta.

Tutti i progetti del Comune di Vicenza finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con i fondi europei NextGenerationEU sono descritti qui.