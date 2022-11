Divorzio tra il Manchester e CR7 e Beckham lo tenta con l’Inter…Miami

Ultimo tango a Manchester tra Cristiano Ronaldo e lo United. L’intervista rilasciata dal fenomeno portoghese al ‘Sun’ ha mandato in frantumi un rapporto già incrinato tra il club e il giocatore. Parole durissime quelle rilasciate da CR7 sia contro la società che contro Erik ten Hag: “Mi sento tradito dal Manchester United, mi hanno reso una pecora nera. Non rispetto mister Ten Hag, perché lui non ha mai mostrato rispetto per me. Se tu non rispetti me, io non rispetterò mai te”, le dure dichiarazioni del campione portoghese.

A difendere la posizione dei Red Devils è intervenuto Jamie Carragher ex difensore del Liverpool e ora commentatore tecnico: “Ronaldo dice che non rispetta l’allenatore. Da quando c’è Ten Hag ha annunciato di voler ripartire, si è rifiutato di entrare in campo, ha lasciato la panchina prima che la partita finisse. Il 99% dei tifosi dello United è con il tecnico. Ronaldo ha gestito male tutta la situazione”. Nel frattempo il manager olandese del Manchester ten Hag, ha fatto sapere che CR7, non giocherà mai più per la sua squadra.

Dunque titoli di coda per l’avventura di Ronaldo allo United che, avrebbe già individuato il sostituto del portoghese. Voci di spogliatoio hanno fatto trapelare il nome Kylian Mbappé. Ipotesi suggestiva correlata anche da una cifra: 150 milioni per soffiare l’attaccante al Paris Saint-Germain nella prossima finestra di mercato, dopo Qatar 2022. Se l’affondo al francese non dovesse andare in porto l’altro nome forte è quello di Victor Osimhen, tenuto d’occhio però da tutti i più importanti club europei.

Dal canto suo Cristiano Ronaldo e il suo agente si sono subito mossi per trovare il prossimo club dove traslocare e una proposta sarebbe già arrivata da l’Inter Miami. David Beckham, proprietario della franchigia Mls, spera di convincere il portoghese a lasciare il calcio europeo alla volta degli States. Il fenomeno portoghese sembrerebbe però più intenzionato a restare in Europa sentendosi ancora competitivo, ma insieme al suo entourage stanno valutando tutte le proposte.



In attesa che si plachi la bufera Cristiano Ronaldo ha raggiunto il Portogallo, già focalizzato sulla sua Nazionale e sui mondiali in Qatar.