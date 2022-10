Ritrovata bicicletta elettrica, ora si cerca il proprietario per la restituzione – FOTONOTIZIA

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I numerosi controlli della polizia locale per sorvegliare il territorio e limitare gli episodi di microcriminalità hanno portato, nei giorni scorsi, al ritrovamento di un ciclo elettrico che però non è ancora stato reclamato dal proprietario. Al fine di restituire quanto prima la bicicletta elettrica, gli agenti, hanno chiesto di pubblicare le immagini e le relative modalità per la consegna.

Sono stati gli agenti del consorzio polizia locale Alto Vicentino, in servizio presso il centro storico di Schio durante il consueto servizio nello stesso comune, a trovare una bicicletta elettrica di marca Italwin, di colore grigio/blu e in discreto stato d’uso. Ai fini della restituzione, il proprietario dovrà recarsi presso il comando sito a Schio in via F.lli Pasini n° 74 munito di idonea documentazione comprovante la proprietà ovvero di denuncia di furto che riporti il numero di telaio.