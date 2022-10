Fiera dell’orientamento: una bussola per conoscere gli istituti della vallata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sta per prendere vita la quarta edizione di Orientameet, un ricco calendario ideato per far conoscere a giovani e famiglie gli istituti di Valdagno ed aiutarli nella scelta post scuola dell’obbligo. Il ciclo di eventi informativi e orientativi è promosso dall’Assessorato all’Istruzione e Progetto Giovani del comune di Valdagno, l’iniziativa si aprirà giovedì 27 ottobre con il primo di tre incontri online dedicati agli insegnanti e alle famiglie. Gli appuntamenti entreranno poi nel vivo il 7 novembre a Trissino e culmineranno il 19 novembre a Valdagno (sede da definire) con il ritorno della Fiera dell’orientamento: un pomeriggio dedicato a incontri informativi e stand delle scuole.

“La scelta della scuola superiore è un momento delicato per ragazzi e ragazze, ma anche per i loro genitori – sottolinea l’assessore all’istruzione Anna Tessaro -. Il nostro obiettivo, con Orientameet, è di provare a dare loro gli strumenti per valutare con la necessaria consapevolezza tutte le opportunità che il territorio offre per la crescita e la formazione. Questo progetto non sarebbe naturalmente possibile senza l’ottima capacità di collaborare che ogni anno gli istituti dimostrano”.

Ad aprire la quarta edizione di Orientameet saranno tre incontri online tenuti da Carla Mogentale, psicoterapeuta e neuropsicologa specialista in Psicologia del ciclo di vita. Dopo un primo appuntamento – giovedì 27 ottobre alle 16 – dedicato ai docenti delle scuole secondarie di 1° grado, sono in programma due serate – venerdì 28 ottobre e venerdì 4 novembre, entrambe alle 20.30 – per affiancare e aiutare i genitori in questa fase di scelta e nella valorizzazione delle competenze dei propri figli.

Orientameet proseguirà con due appuntamenti che permetteranno a studenti e famiglie di “toccare con mano” l’offerta formativa della vallata dell’Agno. Il primo, lunedì 7 novembre alle 18.30 a Trissino, sarà un incontro durante il quale gli istituti superiori e di formazione professionale della Valle dell’Agno presenteranno la propria offerta formativa, con l’intervento di insegnanti e studenti. Il secondo, sabato 19 novembre a Valdagno, segna una delle maggiori novità di quest’anno con il ritorno della Fiera dell’orientamento in presenza. Durante il pomeriggio, ragazzi e ragazze con le loro famiglie potranno visitare gli stand delle scuole e chiarire i propri dubbi e curiosità parlando direttamente con gli insegnanti e gli studenti. Nel corso dell’evento, inoltre, tutti gli istituti di istruzione superiore e di formazione professionale della Vallata dell’Agno presenteranno, in maniera approfondita, la propria offerta formativa.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

“Far emergere consapevolezza e attitudini negli studenti per essere protagonisti attivi delle proprie scelte”

Giovedì 27 ottobre, ore 16.00 – 19.00 Online – Formazione per i docenti delle scuole secondarie di 1° grado

– ore 16.00 – 17.00 Presentazione dell’offerta formativa degli istituti di Istruzione Superiore della Vallata dell’Agno

– ore 17.00 – 19.00 Intervento della Dott.ssa Carla Mogentale, Psicoterapeuta e Neuropsicologa specialista in Psicologia del Ciclo di Vita

“La scelta della scuola superiore in un mondo che cambia”

Venerdì 28 ottobre, ore 20.30 – 22.00 Online – Formazione per genitori

a cura della Dott.ssa Carla Mogentale, Psicoterapeuta e Neuropsicologa specialista in Psicologia del Ciclo di Vita

“Conoscersi per scegliere consapevolmente. Coltivare e sviluppare le competenze trasversali nei figli per prepararli ad affrontare il futuro con positività e proattività”

Venerdì 4 novembre, ore 20.30 – 22.00 Online – Formazione per genitori

a cura della Dott.ssa Carla Mogentale, Psicoterapeuta e Neuropsicologa specialista in Psicologia del Ciclo di Vita

“L’istruzione secondaria di secondo grado nella Vallata dell’Agno”

Lunedì 7 novembre, ore 18.30 – 20.00 – Aula Magna dell’IC “A.Fogazzaro”, via Roma, Trissino

Gli Istituti di Istruzione Superiore e Formazione Professionale della Vallata dell’Agno presentano la propria offerta formativa, con l’intervento di insegnanti e studenti.

“Direzione futuro, l’istruzione secondaria di secondo grado nella Vallata dell’Agno”

Sabato 19 novembre, ore 15.00 – 18.30 – Sede da definire

Incontro informativo e stand dedicati alle singole scuole della Vallata dell’Agno.

Ore 15.00 – 16.00 Gli Istituti di Istruzione Superiore e Formazione Professionale della Vallata dell’Agno presentano la propria offerta formativa, con l’intervento di insegnanti e studenti.

Ore 16.00 – 18.30 Visite libere agli stand delle scuole. Ragazzǝ e genitori potranno chiarire i propri dubbi e curiosità parlandone direttamente con gli insegnanti e gli studenti.