Rivoluzione mobilità: stop alle auto e aree “Kiss & Ride” per un Campus a misura di studente

Strade chiuse nelle ore di punta, aree “Kiss & Ride” e percorsi protetti per chi cammina e pedala. E’ il progetto “Piazza Campus”, che Schio ha messo in campo per proteggere i suoi studenti nelle ore di punta. Un progetto che coinvolge scuole, famiglie e Comune per rendere più sicura la cittadella degli studi di Schio e che prevede la riduzione del traffico nelle ore più affollate e la chiusura del traffico ai mezzi a motore per creare uno spazio dove studenti, persone a piedi e in bici possano muoversi con maggiore tranquillità.

Un ambiente più ordinato che significa meno rischi per tutti.

La sperimentazione comincerà il 2 febbraio ed è il primo passo di un progetto che punta mette al primo posto la sicurezza delle circa settemila persone che ogni giorno frequentano l’area della scuola.

Ogni mattina infatti migliaia di studenti attraversano le strade del Campus scolastico di Schio. Ogni mattina genitori, insegnanti e residenti condividono la stessa preoccupazione: che il traffico non nuoccia a nessuno. Negli anni, quest’area ha registrato situazioni critiche e incidenti. È proprio dalla volontà di proteggere chi ogni giorno si muove verso le scuole che nasce “Piazza Campus”: non un semplice intervento sul traffico, ma una scelta precisa per mettere la sicurezza delle persone al primo posto.

La sperimentazione è il risultato di un lungo lavoro di ascolto che ha coinvolto dirigenti scolastici, insegnanti, genitori, residenti e studenti. Un contributo fondamentale, infatti, è arrivato dai Mobility Starters, ragazze e ragazzi protagonisti dei progetti di mobilità sostenibile nelle scuole, che hanno fornito osservazioni concrete e proposte utili. Dai tavoli di confronto è emersa la richiesta di limitare il traffico solo quando serve davvero, garantire deroghe per chi ne ha bisogno e offrire alternative pratiche per accompagnare figli a scuola.

L’intervento mira inoltre a incentivare la mobilità sostenibile, favorendo gli spostamenti a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici, e allo stesso tempo a ridurre i tempi di attesa per chi accompagna o va a riprendere gli studenti, garantendo una migliore vivibilità anche per i residenti della zona.

Le strade interessate alla chiusura dalle 7.40 alle 8.15 e dalle 13.15 alle 14 sono viale Tito Livio, via Raffaello nel tratto compreso tra viale Tito Livio e via Michelangelo, via Marin Sanudo nel tratto compreso tra viale Tito Livio e via Luzio, via Michelangelo e via Veronese.

Per agevolare le operazioni di accompagnamento e recupero degli studenti, il parcheggio del Faber Box (zona P1 della mappa) e il parcheggio dello stadio del Rugby (zona P2 della mappa) sono state individuate come aree “Kiss&Ride”, ovvero spazi di sosta breve dedicati alla fermata rapida dei veicoli per far salire o scendere i passeggeri.

Nella Piazza Campus potranno accedere autobus, mezzi di trasporto per persone con disabilità, mezzi di trasporto per persone con difficoltà di deambulazione temporanee, residenti nei tratti delle vie chiuse al traffico, docenti muniti di pass.

Cos’è Piazza Campus

“Piazza Campus è il primo passo verso una zona scolastica più vivibile e sicura per tutti – spiegano dall’amministrazione comunale di Schio – La nuova zona scolastica delle scuole superiori ha l’obiettivo di tutelare studenti che si muovono a piedi o in bici durante le fasce di traffico più intenso e di ridurre i tempi di attesa di chi accompagna studenti o vive nei pressi delle scuole. Muoversi insieme significa trasformare lo spazio davanti alle scuole in un luogo più vivibile e sostenibile per tutta la comunità”.

