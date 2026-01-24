Novità nella Ulss 8: in arrivo 64 nuovi infermieri. A breve assunzioni di altri professionisti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Per potenziare l’organico e dare risposta alla carenza di personale sanitario la Ulss 8 Berica ha recentemente la delibera per l’assunzione in blocco di 64 nuovi infermieri, che entreranno in servizio gradualmente già a partire dai prossimi giorni. La maggior parte di loro è neolaureata e ha conseguito il diploma universitario nella sede del corso di laurea in Infermieristica a Vicenza.

In grande maggioranza si tratta di neolaureati che hanno conseguito il diploma universitario nella recente sessione di laurea autunnale e ben 39 di loro sono ex studenti che si sono formati nel corso di Infermieristica con sede a Vicenza, organizzato dall’Università degli Studi di Verona proprio in collaborazione con l’Ulss 8 Berica.

I neoassunti troveranno impiego sia nei reparti ospedalieri, sia nei servizi territoriali, incluse le nuove Case della Comunità.

“L’assunzione di personale rimane una priorità di questa azienda – ha commentato Patrizia Simionato, Direttore Generale dell’Ulss 8 Berica – Questi nuovi ingressi sono il risultato di una precisa strategia, che ci ha visto nei mesi scorsi mantenere aperto un bando di selezione in coincidenza con la sessione di laurea autunnale, così da intercettare immediatamente i nuovi professionisti sanitari. Allo stesso tempo questo dimostra una volta di più quanto queste figure professionali siano spendibili sul mercato del lavoro e possano rappresentare dunque un percorso di formazione ricco di opportunità per i giovani”.

Parallelamente Ulss 8 Berica annuncia di intendere potenziare gli organici anche di altre figure delle professioni sanitarie. Nei mesi scorsi l’azienda ha assunto 6 fisioterapisti, 20 operatori socio sanitari, 6 autisti di ambulanza e 27 assistenti amministrativi per il nuovo servizio 116117, cui se ne aggiungeranno altri 10 nel prossimo mese.

È inoltre imminente l’assunzione di ostetriche grazie alla nuova graduatoria messa a disposizione da Azienda Zero e sono in fase di formazione nuove graduatorie regionali per l’assunzione di tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio ed assistenti sanitari.

