Cade in una scarpata mentre cerca di funghi: in gravi condizioni un 83enne

Sono gravi le condizioni di un anziano cercatore di funghi, ruzzolato per una trentina di metri in una ripida scarpata, nei boschi in prossimità di Malga Ravo. L’83enne di Recoaro Terme, che era da solo al momento dell’incidente, è riuscito a contattare gli amici, che hanno lanciato l’allarme al 118.

Allertato verso le 11.45, il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno ha subito mosso le proprie squadre, otto soccorritori in tutto. Il primo, che si trovava nelle vicinanze, è arrivato presto sul luogo dell’infortunio dove si erano portati anche gli amici del fungaiolo. A seguire, trasportando l’attrezzatura, sono sopraggiunti gli altri soccorritori, che hanno allestito la discesa con una corda fissa, per aiutare il personale sanitario dell’ambulanza a raggiungere in sicurezza il posto, distante 5 minuti dalla strada.

I sanitari hanno subito preso in carico l’anziano, le cui condizioni sono apparse gravi per il sospetto politrauma riportato nella caduta. Individuato il punto, dall’elicottero di Verona emergenza sono stati sbarcati nelle vicinanze equipe medica e tecnico di elisoccorso. Prestate le prime cure urgenti, l’infortunato è stato caricato in barella e issato a monte tra la fitta vegetazione con manovre di corda. Spostato in un’area aperta, è stato recuperato con il verricello dall’eliambulanza e trasportato all’ospedale di Vicenza.

