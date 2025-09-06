Violentissimo schianto fra due auto. Due feriti, uno intrappolato fra le lamiere

Violentissimo schianto ieri sera lungo la Sp46 a San Vito di Leguzzano : due persone sono rimaste ferite.

L’incidente, che ha coinvolto due auto (una Toyota ibrida e una Skoda), è avvenuto attorno alle 20:45 di ieri, venerdì 5 settembre, all’altezza dell’incrocio con via Del Bello.

Sul posto, insieme agli operatori del Suem 118, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, intervenuta dal distaccamento di Schio con due automezzi e cinque operatori. I pompieri hanno estratto, con cesoie e divaricatore, uno dei conducenti rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo della Toyota, completamente distrutta. Il conducente della Skoda è invece riuscito a uscire autonomamente dal veicolo. Successivamente, i pompieri hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dei mezzi, uno dei quali di tipo ibrido. Entrambi i feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto con due ambulanze, e successivamente trasferiti all’ospedale di Santorso.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte dei carabinieri di Schio e della polizia locale di Schio, la strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore. Le operazioni di soccorso si sono concluse con il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale intorno alle ore 22:45.