Boxe, Rigoldi “cambia peso” ma la cintura è sempre sua: incontro vinto e titolo Wbc tra i piuma

Si avvicina ai 31 anni Luca Rigoldi – li compirà ai primi di gennaio – e li ha festeggiati in anticipo sabato notte con il 31° incontro vinto in carriera tra i professionisti. E indossando sul ring a fine incontro una cintura di campione tutta nuova, quella della sigla Wbc international silver, passando dalla categoria supergallo ai pesi piuma.

Un veneto contro un venezualano nel duello tra i guantoni andato in scena della reunion della boxe Sarnico, nel bergamasco, con diretta Rai. Per il pugile cresciuto a Villaverla (vive a Thiene) vittoria ai punti senza discussioni, come mostra il verdetto unanime (117-111, 116-112, 117-111): sconfitto Luis Millan, combattente di Caracas, sostituto dell’altro italiano che ambiva al titolo, Davide Tassi, che ha aveva dato forfait. Il sostituto, forte della sua potenza, in verità, qualche pensiero al vicentino lo ha dato in avvio, cedendo però alla lunga distanza e a un finale convincente del campione vicentino,.

Per Luca Rigoldi si tratta dunque della trentunesima soddisfazione piena, a fronte di match concludi in parità e due soli ko in carriera tra i “pro”. Sabato si è appropriato di un titolo di campione pesi piuma che risultava vacante. Giusto cinque anni prima, nella stessa data, il boxeur nostrano centrava la sua prima grande impresa nella categoria supergallo in egida Ebu, European Boxe Union. La sfida si è “giocata” sulle 12 riprese, come di consueto da tre minuti ciascuna.

Quasi un’ora di duello e spettacolo sportivo che ha tenuto sempre col fiato sospeso non solo i fedelissimi tifosi e lo staff intorno a Luca, ma anche in tanti a casa attaccati al televisore o allo smartphone per seguire in diretta i pugni del proprio beniamino. Salendo uno scalino all’insù per quanto riguarda la categoria di peso (il limite passa dalle 122 alle 126 libbre, 57 kg e spiccioli), Rigoldi ha dimostrato con i fatti di trovarsi a proprio agio e di aver messo a frutto gli allenamenti mirati.

Stasera nonostante qualche acciacco redità dell’incontro, proprio Luca sarà presente al Teatro Comunale di Thiene tra i relatori della serata intitolata “Under Pressure”, con il formato del talk show e con la musica jazz a fare da sfondo. Con lui sul palco a partire dalle 21 la cantante Annalisa Minetti, il velista Andrea Stella, il comunicatore Sebastiano Zanolli, la scrittrice Mapi Danna e l’imprenditore vicentino Livio gemmo.