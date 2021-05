Bmw in gara al Rally Campagnolo finisce nella scarpata: illesi pilota e navigatore

Alle 15:40 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bassi a Santorso per recuperare un’auto che stava partecipando alla competizione “Rally Campagnolo”, finita in una scarpata dopo la perdita di controllo del pilota per un guasto meccanico. Illesi pilota e navigatore.

I pompieri arrivati da Schio e da Vicenza con l’autogrù, hanno recuperato l’auto, mentre pilota e navigatore erano usciti dalla Bmw M3 senza nessuna ferita. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.