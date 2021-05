Scontro fra tre auto in tangenziale: forse era in corso un gioco al sorpasso

Un sorpasso in tangenziale, forse una gara e poi il tamponamento di un’altra auto in transito: è quello che è accaduto la notte scorsa, poco prima di mezzanotte nella galleria che porta dalla zona di Vicenza Est a quella di Vicenza Ovest.

L’incidente ha coinvolto tre auto e solo per un colpo di fortuna non ha avuto gravi conseguenze sulle persone interessate. Da quanto emerge, un automobilista a bordo di una Fiat 500, in fase di sorpasso di un’altra auto, ha tamponato una Fiat Punto in transito.

Da una prima ricostruzione – che andrà ora valutata dalla polizia stradale di Vicenza, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco e al Suem 118 – la 500 andava a forte velocità e il sospetto è che potesse essere in competizione con un’altra auto e che la stesse sorpassando quando il guidatore non è riuscito ad evitare l’impatto con la Punto, che precedeva.

Anche una quarto auto, sopraggiunta nel frattempo, è rimasta leggermente coinvolta, riportando solo pochi danni. Tre i feriti, tutti lievi. Indagini della polizia in corso.