Carabinieri di pattuglia fermano un pusher di hashish. Segnalati quattro assuntori

Un controllo straordinario del territorio tra Schio e la Val d’Astico ha trascritto cinque nominativi tra denunce e segnalazioni al Prefetto in qualità di consumatori di droga. Si tratta di assuntori di sostanze stupefacenti e di un piccolo spacciatore attivi in alcune aree note alle forze dell’ordine dell’Altovicentino, andate in pratica a colpo sicuro. Oltre all’ambito della droga il dispiegamento di forze in campo ieri sera ha permesso di effettuare delle verifiche su altri soggetti.

Il “via libera” alle operazioni finalizzate a sicurezza e e prevenzione è stato dato in tarda serata i carabinieri operanti nell’Altovicentino, impiegando sulle strade varie pattuglie delle stazioni periferiche tra Santorso, Piovene Rocchette e Velo d’Astico. Per reati o condotte illecite connesse all’uso di droga un 21enne scledense (classe ’98, G.C. le iniziali) è stato bloccato in zona industriale di Santorso con addosso vari ovuli di hashish per 14,3 grammi complessivi. Il giovane, incensurato, viaggiava in auto e all’altolà dei militari ha subito dimostrato una certa agitazione. Le modalità di confezionamento dello stupefacente, più che la quantità di fatto modesta, hanno fatto scattare per lui una denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

A Velo d’Astico l’altro doppio episodio in ambito di stupefacenti. Nel centro della località pedemontana, tra piazza XXV Aprile e via Rossi, due uomini stavolta in età più matura sono stati controllati mentre si spostavano a piedi per il paese. Per un 37enne (K.M., classe ’82) e un 43enne (I.C., classe ’76) la doppia segnalazione al prefetto di Vicenza per i “ciuffi” di marijuana di cui erano in possesso, in entrambi i casi meno di un grammo. Altri due sequestri di droga leggera a Piovene e Santorso: nel primo caso un cittadino del posto di 23 anni (R.A., ’96) è stato controllato in via Lengore mentre camminava in strada, con in tasca 2,6 grammi di marijuana; nel secondo un 31enne di Schio deteneva 0,48 grammi di ketamina a bordo del suo veicolo in transito lungo via delle Prese (A.D.V., nato nel 1988). Entrambi risultano incensurati e sono stati segnalati.