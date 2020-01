Controlli del venerdì sera in Altovicentino: spuntano coltelli, droghe e… cartelli stradali

Oltre ai risultati in tema di prevenzione e lotta alla spaccio di droga, nel corso dei controlli straordinari decisi per venerdì sera sono stati fermati e denunciati anche un individuo che girava con tre coltelli in auto e un giovane di Marano Vicentino che nascondeva tre cartelli di segnaletica stradale sottratti ai comuni di Schio e Thiene, per motivi del tutto ignoti. Per entrambi è scattato il sequestro di quanto rinvenuto oltre alle rispettive denunce, la prima per porto abusivo d’armi e la seconda per ricettazione.

A detenere i pannelli in alluminio senza uno scopo apparente – forse si tratta di una goliardata – un giovane vicentino di 20 anni residente a Marano (E.C. le sue iniziali, classe ’99), fermato nella serata di ieri a Santorso, in via Roma. Nella sua autovettura erano adagiati i tre cartelli di segnaletica stradale che, come appurato in seguito, erano stati divelti nei comuni di Thiene e Schio. Il ventenne risulta incensurato e dovrà dar conto della “bravata” al giudice, spiegando innanzitutto le ragioni del possesso del materiale pubblico e se l’avesse acquistato da qualcuno oppure si fosse occupato in prima persona di disinstallarli dalle sedi originarie.

All’incredulità per un ritrovamento inconsueto ha fatto il paio invece la massima attenzione nei confronti di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, che per quanto di giovane età (è nato nel 1998, E.A. le iniziali) ha già raccolto altri precedenti di polizia giudiziaria. Nell’occasione il 21enne di Schio deteneva in macchina tre coltelli affilati e con lame di lunghezza di circa 10 centimetri. Il controllo p avvenuto anche qui a Santorso, in zona dell’Olmo. La denuncia per porto abusivo d’armi è scattata in automatico.